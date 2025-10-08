Компенсация Инженер машинного обучения in United States в Rokt составляет от $330K за year для L4B до $344K за year для L5A. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $314K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rokt. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rokt Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rokt Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rokt Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)