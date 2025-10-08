Каталог компаний
Компенсация Фулстек-разработчик in New York City Area в Rokt составляет от $170K за year для L2 до $208K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $210K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rokt. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L2
(Начальный уровень)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 6 Больше уровней
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Rokt Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Rokt in New York City Area составляет $689,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rokt для позиции Фулстек-разработчик in New York City Area составляет $210,000.

