Компенсация Фулстек-разработчик in India в Rocket Software составляет ₹1.74M за year для Software Engineer II. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.49M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rocket Software. Последнее обновление: 10/8/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Rocket Software in India составляет ₹2,388,599 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rocket Software для позиции Фулстек-разработчик in India составляет ₹1,494,370.

