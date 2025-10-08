Компенсация Фулстек-разработчик in India в Rocket Software составляет ₹1.74M за year для Software Engineer II. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.49M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rocket Software. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
