Компенсация Бэкенд-разработчик in United States в Roche составляет $213K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $216K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Roche. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
