Каталог компаний
Roche
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Roche Зарплаты

Зарплата Roche варьируется от $19,638 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $331,500 для Корпоративное развитие в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Roche. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Биостатистик

Продуктовый менеджер
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Инженер-механик
Median $133K
Биомедицинский инженер
Median $100K
Менеджер по разработке ПО
Median $304K
Менеджер проектов
Median $156K
Технический менеджер программ
Median $165K
Бухгалтер
$25.5K
Бизнес-операции
$35.7K
Менеджер бизнес-операций
$177K
Бизнес-аналитик
$199K
Корпоративное развитие
$332K
Обслуживание клиентов
$19.6K
Менеджер по работе с данными
$264K
Финансовый аналитик
$131K
Управление персоналом
$206K
ИТ-специалист
$71.6K
Консультант по управлению
$85.8K
Маркетинг
$212K
Продуктовый дизайнер
$69.5K
Менеджер программ
$209K
Продажи
$136K
Инженер по продажам
$92.5K
Аналитик кибербезопасности
$161K
Архитектор решений
$98.2K
Технический писатель
$48K
UX-исследователь
$101K
Венчурный капиталист
$176K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Roche — Корпоративное развитие at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $331,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Roche составляет $158,126.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Roche не найдены

Похожие компании

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Все компании ➜

Другие ресурсы