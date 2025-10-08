Каталог компаний
Roblox
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Рекрутер

  • Технический рекрутер

Roblox Технический рекрутер Зарплаты

Компенсация Технический рекрутер in United States в Roblox составляет от $213K за year для IC4 до $262K за year для M1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $195K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Roblox. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

45%

ГОД 1

35%

ГОД 2

20%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 45% переходит в собственность в 1st-ГОД (11.25% ежеквартально)

  • 35% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.75% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.25% ежеквартально)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Roblox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Рекрутер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Технический рекрутер в Roblox in United States составляет $370,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Roblox для позиции Технический рекрутер in United States составляет $220,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Roblox не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Все компании ➜

Другие ресурсы