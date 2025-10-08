Каталог компаний
Roblox UX-дизайнер Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация UX-дизайнер in San Francisco Bay Area в Roblox составляет от $176K за year для IC1 до $470K за year для IC6. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $350K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Roblox. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Посмотреть 5 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

45%

ГОД 1

35%

ГОД 2

20%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 45% переходит в собственность в 1st-ГОД (11.25% ежеквартально)

  • 35% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.75% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.25% ежеквартально)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Roblox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-дизайнер в Roblox in San Francisco Bay Area составляет $590,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Roblox для позиции UX-дизайнер in San Francisco Bay Area составляет $385,000.

