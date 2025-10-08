Каталог компаний
Robinhood
Работаете здесь? Подтвердить компанию
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • Дизайнер взаимодействия

  • United States

Robinhood Дизайнер взаимодействия Зарплаты в United States

Компенсация Дизайнер взаимодействия in United States в Robinhood составляет $368K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $360K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Robinhood. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Robinhood RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Robinhood RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дизайнер взаимодействия в Robinhood in United States составляет $375,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Robinhood для позиции Дизайнер взаимодействия in United States составляет $363,500.

