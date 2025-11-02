Каталог компаний
Robert Walters
Robert Walters Рекрутер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Рекрутер in Taiwan в Robert Walters составляет NT$999K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Robert Walters. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Общая сумма в год
NT$999K
Уровень
-
Оклад
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Robert Walters?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Robert Walters in Taiwan составляет NT$2,376,598 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Robert Walters для позиции Рекрутер in Taiwan составляет NT$795,703.

Другие ресурсы