Rivian Архитектор облачной безопасности Зарплаты

Компенсация Архитектор облачной безопасности in United States в Rivian составляет от $214K за year для RIV-5 до $358K за year для RIV-7. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rivian. Последнее обновление: 11/12/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия RIV-3 $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-4 $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-5 $214K $157K $42.5K $15K RIV-6 $ -- $ -- $ -- $ -- Посмотреть 3 Больше уровней

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Получать уведомления о новых зарплатах Экспорт данныхПосмотреть вакансии

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной Альтернативный 1 Альтернативный 2 50 % ГОД 1 50 % ГОД 2 Тип акций RSU В Rivian RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга: 50 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 12.50 % ежеквартально )

50 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 12.50 % ежеквартально ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Rivian RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 25.00 % ежегодно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Rivian RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

Какой график вестинга в Rivian ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.