Rivian Системный инженер Зарплаты

Компенсация Системный инженер in United States в Rivian составляет от $171K за year для RIV-4 до $223K за year для RIV-5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $233K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rivian. Последнее обновление: 10/8/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
RIV-3
Software Engineer I(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$171K
$133K
$30K
$7.2K
RIV-5
Senior Software Engineer
$223K
$163K
$56.3K
$4K
RIV-6
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
График вестинга

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Rivian RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Rivian RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Rivian RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Системный инженер в Rivian in United States составляет $276,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rivian для позиции Системный инженер in United States составляет $191,250.

