Компенсация Инженер по обеспечению качества (QA) in United States в Rivian составляет от $116K за year для RIV-3 до $251K за year для RIV-6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rivian. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
RIV-3
$116K
$104K
$11.4K
$0
RIV-4
$178K
$137K
$37.1K
$4K
RIV-5
$272K
$171K
$86.3K
$15K
RIV-6
$251K
$190K
$56K
$5.7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Rivian RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:
50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)
50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rivian RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rivian RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)