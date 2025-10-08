Компенсация Технический рекрутер in United States в Rivian составляет от $155K за year до $275K. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $175K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rivian. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$192K
$173K
$10.8K
$8.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Rivian RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:
50% переходит в собственность в 1st-ГОД (12.50% ежеквартально)
50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
