Rivian and Volkswagen Group Technologies Бэкенд-разработчик Зарплаты в United States

Медианный компенсационный пакет Бэкенд-разработчик in United States в Rivian and Volkswagen Group Technologies составляет $194K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rivian and Volkswagen Group Technologies. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Общая сумма в год
$194K
Уровень
L4
Оклад
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Бонус
$8K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States составляет $326,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rivian and Volkswagen Group Technologies для позиции Бэкенд-разработчик in United States составляет $193,500.

