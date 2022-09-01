Riskonnect Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Riskonnect варьируется от $25,556 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $128,627 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Riskonnect. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $86K
Бизнес-аналитик
$58.8K
Служба поддержки клиентов
$88.2K

Специалист по данным
$25.6K
Менеджер по продукту
$129K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Riskonnect, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $128,627. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Riskonnect, составляет $86,000.

