  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Фулстек-разработчик

Riskified Фулстек-разработчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Фулстек-разработчик in Israel в Riskified составляет ₪495K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riskified. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪495K
Уровень
L2
Оклад
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Бонус
₪33.7K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Riskified?

₪566K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Riskified in Israel составляет ₪645,885 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Riskified для позиции Фулстек-разработчик in Israel составляет ₪486,495.

