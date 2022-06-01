Каталог компаний
Riskified
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Riskified Зарплаты

Зарплата Riskified варьируется от $96,592 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $206,500 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Riskified. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $142K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

DevOps-инженер

Продажи
Median $207K
Развитие бизнеса
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Аналитик данных
$131K
Специалист по данным
$129K
Управление персоналом
$96.6K
Маркетинговые операции
$118K
Продуктовый дизайнер
$122K
Продуктовый менеджер
$173K
Инженер по продажам
$189K
Менеджер по разработке ПО
$199K
Архитектор решений
$159K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Riskified adalah Продажи dengan total kompensasi tahunan $206,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Riskified adalah $150,508.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Riskified не найдены

Похожие компании

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы