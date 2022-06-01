Каталог компаний
Rise People
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Rise People Зарплаты

Зарплата Rise People варьируется от $40,079 общей компенсации в год для Копирайтер в нижнем диапазоне до $118,286 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Rise People. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Копирайтер
$40.1K
Продуктовый менеджер
$60.8K
Инженер-программист
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Менеджер по разработке ПО
Median $118K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Rise People — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $118,286. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rise People составляет $78,387.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Rise People не найдены

Похожие компании

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Все компании ➜

Другие ресурсы