Rise Interactive Зарплаты

Зарплата Rise Interactive варьируется от $43,210 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $165,825 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Rise Interactive. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Маркетинг
$49.8K
Продуктовый менеджер
$166K
Инженер-программист
$43.2K

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Rise Interactive — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,825. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rise Interactive составляет $49,750.

