Riot Games Разработчик видеоигр Зарплаты в United States

Компенсация Разработчик видеоигр in United States в Riot Games составляет от $141K за year для P1 до $371K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $247K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riot Games. Последнее обновление: 10/8/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции ( /yr ) Премия P1 Associate Software Engineer ( Начальный уровень ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $224K $189K $5.5K $30.2K P4 Staff Software Engineer $289K $231K $0 $57.2K Посмотреть 3 Больше уровней

Какой график вестинга в Riot Games ?

