Компенсация Разработчик видеоигр in United States в Riot Games составляет от $141K за year для P1 до $371K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $247K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riot Games. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
