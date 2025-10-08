Компенсация Фулстек-разработчик in United States в Riot Games составляет от $140K за year для P1 до $292K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $215K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riot Games. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
