Компенсация Бэкенд-разработчик in United States в Riot Games составляет от $133K за year для P1 до $430K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $282K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riot Games. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
