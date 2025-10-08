Компенсация Technical Accountant in United States в Riot Games составляет от $179K за year для P3 до $246K за year для P4. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riot Games. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
