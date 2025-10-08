Каталог компаний
Riot Games
Riot Games Technical Accountant Зарплаты

Компенсация Technical Accountant in United States в Riot Games составляет от $179K за year для P3 до $246K за year для P4. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Riot Games. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Riot Games?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Technical Accountant в Riot Games in United States составляет $595,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Riot Games для позиции Technical Accountant in United States составляет $238,000.

