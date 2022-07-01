Каталог компаний
Ridgemont Equity Partners
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Ridgemont Equity Partners Зарплаты

Зарплата Ridgemont Equity Partners варьируется от $121,390 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $278,600 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ridgemont Equity Partners. Последнее обновление: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продажи
$121K
Программный инженер
$279K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ridgemont Equity Partners — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $278,600. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ridgemont Equity Partners составляет $199,995.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ridgemont Equity Partners не найдены

Похожие компании

  • Square
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridgemont-equity-partners/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.