Ricardo
Ricardo Зарплаты

Диапазон зарплат Ricardo варьируется от $8,501 в общей компенсации в год для UX-исследователь на нижнем конце до $100,000 для Инженер-механик на верхнем конце. Последнее обновление: 8/25/2025

Инженер-механик
Median $100K
Инженер-программист
$34.2K
UX-исследователь
$8.5K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Ricardo, — это Инженер-механик с годовой общей компенсацией $100,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Ricardo, составляет $34,232.

