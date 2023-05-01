Rhumbix Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Rhumbix варьируется от $150,750 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $187,060 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Rhumbix. Последнее обновление: 11/29/2025

Продукт-дизайнер
$151K
Программный инженер
$187K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Rhumbix — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $187,060. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rhumbix составляет $168,905.

