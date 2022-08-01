Каталог компаний
Rhombus Power
Rhombus Power Зарплаты

Зарплата Rhombus Power варьируется от $115,000 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $216,075 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Rhombus Power. Последнее обновление: 11/29/2025

Дата-сайентист
Median $180K
Программный инженер
Median $121K
Управление персоналом
Median $115K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Менеджер по анализу данных
$216K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Rhombus Power — Менеджер по анализу данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $216,075. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rhombus Power составляет $150,625.

