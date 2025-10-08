Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Фулстек-разработчик in United States в Rho составляет $201K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Rho. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Rho
Software Engineer
New York, NY
Общая сумма в год
$201K
Уровень
L5
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$1K
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
12 Лет
Какие карьерные уровни в Rho?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Rho in United States составляет $390,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Rho для позиции Фулстек-разработчик in United States составляет $165,000.

Другие ресурсы