Средняя общая компенсация Маркетинг in Russia в Reprise составляет от RUB 3.33M до RUB 4.75M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reprise. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$48.9K - $57.2K
Russia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Reprise in Russia составляет RUB 4,752,882 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reprise для позиции Маркетинг in Russia составляет RUB 3,331,079.

