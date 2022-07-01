Каталог компаний
Replicant
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Replicant Зарплаты

Зарплата Replicant варьируется от $73,738 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $306,000 для Инженер по продажам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Replicant. Последнее обновление: 8/29/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $103K
Продуктовый дизайнер
$84.3K
Продуктовый менеджер
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Продажи
$73.7K
Инженер по продажам
$306K
Менеджер по разработке ПО
$139K
Архитектор решений
$84.1K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Replicant Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Replicant is Инженер по продажам at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Replicant is $103,013.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Replicant не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Snap
  • Все компании ➜

Другие ресурсы