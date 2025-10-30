Каталог компаний
RemoteLock
RemoteLock Продукт-менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in India в RemoteLock составляет ₹6.12M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах RemoteLock. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Общая сумма в год
₹6.12M
Уровень
hidden
Оклад
₹5.77M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹348K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в RemoteLock?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в RemoteLock in India составляет ₹6,195,443 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в RemoteLock для позиции Продукт-менеджер in India составляет ₹6,118,675.

Другие ресурсы