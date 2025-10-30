Каталог компаний
Remitly
Remitly Финансовый аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Финансовый аналитик in Israel в Remitly составляет от ₪313K до ₪445K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя общая компенсация

₪354K - ₪403K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₪313K₪354K₪403K₪445K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в Remitly in Israel составляет ₪444,725 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Remitly для позиции Финансовый аналитик in Israel составляет ₪312,815.

