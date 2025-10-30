Каталог компаний
Remitly
Remitly Аналитик данных Зарплаты

Компенсация Аналитик данных in United States в Remitly составляет от $173K за year для L2 до $150K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $163K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Remitly in United States составляет $195,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Remitly для позиции Аналитик данных in United States составляет $170,000.

Другие ресурсы