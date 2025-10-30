Компенсация Аналитик данных in United States в Remitly составляет от $173K за year для L2 до $150K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $163K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)