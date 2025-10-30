Каталог компаний
Relias
  Зарплаты
  Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

Relias Продукт-менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in United States в Relias составляет $152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Relias. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
Relias
Senior Product Manager
Morrisville, NC
Общая сумма в год
$152K
Уровень
Senior Product Manager
Оклад
$132K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Relias?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Relias in United States составляет $168,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Relias для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $140,000.

Другие ресурсы