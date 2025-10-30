Каталог компаний
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Продукт-дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-дизайнер in India в Reliance Industries Limited составляет ₹1.25M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reliance Industries Limited. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
Reliance Industries Limited
Product Designer
Mumbai, MH, India
Общая сумма в год
₹1.25M
Уровень
L1
Оклад
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Reliance Industries Limited?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Reliance Industries Limited in India составляет ₹2,827,122 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reliance Industries Limited для позиции Продукт-дизайнер in India составляет ₹1,247,041.

Другие ресурсы