Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Finland в RELEX Solutions составляет €86.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах RELEX Solutions. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Общая сумма в год
€86.6K
Уровень
Lead
Оклад
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
18 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в RELEX Solutions in Finland составляет €86,637 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в RELEX Solutions для позиции Менеджер по разработке ПО in Finland составляет €73,130.

