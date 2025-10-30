Каталог компаний
RELEX Solutions
RELEX Solutions Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Finland в RELEX Solutions составляет €63.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах RELEX Solutions. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Общая сумма в год
€63.4K
Уровень
L3
Оклад
€63.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в RELEX Solutions?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Внести данные

Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в RELEX Solutions in Finland составляет €86,773 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в RELEX Solutions для позиции Программный инженер in Finland составляет €63,439.

Другие ресурсы