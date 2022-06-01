Каталог компаний
RELEX Solutions
RELEX Solutions Зарплаты

Зарплата RELEX Solutions варьируется от $54,378 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $195,840 для Инженер по продажам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников RELEX Solutions. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Median $72.6K

Фулстек-разработчик

DevOps-инженер

Менеджер бизнес-операций
$142K
Обслуживание клиентов
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Аналитик данных
$54.4K
Менеджер продуктового дизайна
$83.8K
Продуктовый менеджер
$99.4K
Менеджер проектов
$120K
Продажи
$158K
Инженер по продажам
$196K
Менеджер по разработке ПО
$83.3K
Архитектор решений
$116K
Технический менеджер программ
$69.9K
Не нашли свою должность?

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at RELEX Solutions is Инженер по продажам at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at RELEX Solutions is $107,890.

