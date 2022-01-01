Каталог компаний
Relativity
Relativity Зарплаты

Зарплата Relativity варьируется от $102,060 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $298,500 для Бизнес-операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Relativity. Последнее обновление: 10/25/2025

Инженер-программист
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $140K
Менеджер по разработке ПО
Median $210K

Продуктовый дизайнер
Median $119K
Бизнес-операции
$299K
Менеджер по работе с данными
$217K
Специалист по данным
$147K
Маркетинг
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX-исследователь
$110K
График вестинга

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

30%

ГОД 3

50%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Relativity Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 5% переходит в собственность в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 4th-ГОД (50.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Relativity — Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $298,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Relativity составляет $147,131.

