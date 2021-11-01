Каталог компаний
Reify Health
Reify Health Зарплаты

Зарплата Reify Health варьируется от $105,525 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $161,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Reify Health. Последнее обновление: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Инженер-программист
Median $161K
Специалист по данным
$147K
Продуктовый менеджер
$106K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Reify Health — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $161,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reify Health составляет $147,360.

Другие ресурсы