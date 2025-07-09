Regus Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Regus варьируется от $37,253 общей компенсации в год для Управляющий недвижимостью в нижнем диапазоне до $125,625 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Regus. Последнее обновление: 10/25/2025

Продуктовый менеджер
$126K
Управляющий недвижимостью
$37.3K
Продажи
$53.3K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Regus — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Regus составляет $53,265.

Другие ресурсы