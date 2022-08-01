Каталог компаний
Regrow
Regrow Зарплаты

Зарплата Regrow варьируется от $132,098 общей компенсации в год для Менеджер по разработке ПО в нижнем диапазоне до $223,875 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Regrow. Последнее обновление: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Управление персоналом
$224K
Рекрутер
$159K
Инженер-программист
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Менеджер по разработке ПО
$132K
Самая высокооплачиваемая позиция в Regrow — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Regrow составляет $147,668.

