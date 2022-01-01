Regeneron Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Regeneron варьируется от $75,000 общей компенсации в год для Биомедицинский инженер в нижнем диапазоне до $238,085 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Regeneron. Последнее обновление: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Специалист по данным
Median $210K
Биомедицинский инженер
Median $75K
Инженер-программист
Median $105K

Инженер по управлению
$89.6K
Аналитик данных
$109K
Менеджер по работе с данными
$199K
Инженер-электрик
$117K
Основатель
$96.5K
Инженер-механик
$111K
Продуктовый менеджер
$199K
Менеджер программ
$181K
Архитектор решений
$238K
Венчурный капиталист
$184K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Regeneron — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $238,085. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Regeneron составляет $117,316.

