Regalix Зарплаты

Зарплата Regalix варьируется от $3,649 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $9,563 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Regalix. Последнее обновление: 10/25/2025

Обслуживание клиентов
$3.6K
Аналитик данных
$9.6K
Инженер-программист
$7K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Regalix — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $9,563. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Regalix составляет $6,978.

