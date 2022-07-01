Каталог компаний
Reflex Media
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Reflex Media Зарплаты

Зарплата Reflex Media варьируется от $31,115 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $155,775 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Reflex Media. Последнее обновление: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Менеджер по работе с данными
$156K
Продуктовый дизайнер
$31.1K
Инженер-программист
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Reflex Media — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $155,775. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reflex Media составляет $109,450.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Reflex Media не найдены

Похожие компании

  • Stripe
  • Pinterest
  • Amazon
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы