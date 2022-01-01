REEF Зарплаты

Зарплата REEF варьируется от $72,000 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $225,106 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников REEF. Последнее обновление: 11/14/2025
В REEF Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)
