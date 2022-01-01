Каталог компаний
REEF
REEF Зарплаты

Зарплата REEF варьируется от $72,000 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $225,106 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников REEF. Последнее обновление: 11/14/2025

Бизнес-аналитик
Median $72K
Продукт-менеджер
Median $85K
Проектный менеджер
$113K

Продажи
$225K
Программный инженер
Median $80K
График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
Options

В REEF Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в REEF — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $225,106. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в REEF составляет $85,000.

