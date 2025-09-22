Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Reddit составляет от $456K за year для M2|Software Engineering Manager до $980K за year для M3|Senior Software Engineering Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $515K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reddit. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ГОД 1
В Reddit Акции/долевое участие подлежат 1-летнему графику вестинга:
100% переходит в собственность в 1st-ГОД (100.00% ежегодно)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Vesting Schedule 100% after year 1.