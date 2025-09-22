Каталог компаний
Компенсация Менеджер проектов in United States в Reddit составляет $151K за year для IC4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $145K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Reddit. Последнее обновление: 9/22/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
Project Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
Project Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Project Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Project Manager
$151K
$151K
$0
$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

100%

ГОД 1

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (100.00% ежегодно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер проектов в Reddit in United States составляет $205,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Reddit для позиции Менеджер проектов in United States составляет $145,000.

